«المسرحيين الموريتانيين»: مصر استعادت مكانتها العربية والإفريقية تحت قيادة «السيسي»

أكد ولد عبد الحي الأمين العام لاتحاد المسرحيين الموريتانيين، أن مصر استعادت مكانتها العربية والإفريقية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، متوقعاً أن تحقق القارة الأفريقية خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي العام القادم الكثير من النجاح.

وقال الأمين العام لاتحاد المسرحيين الموريتانيين، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، على هامش حلقة نقاش يقيمها المركز الثقافي المصري في نواكشوط ضمن التحضيرات الجارية لانطلاقة الأسبوع الثقافي المصري في نواكشوط، إن القيادة الحكيمة التي مكنت الدولة المصرية من استعادة مكانتها ستدفع الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقي لتحقيق الكثير.

وأضاف: «نحن في موريتانيا نعتقد ان مصر بدأت تسترجع عافيتها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، واستعادت مصر اليوم مكانتها العربية والافريقية وحققت نجاحات هامة خلال الاعوام الماضية».

وتابع قائلاً: «نعتقد أن حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي استطاع من خلالها أن يخمد نار الفتنة التي كادت ان تضر بمصر قادر على ان يطبق بحكمته نفس البرنامج على القارة الإفريقية لاسكات البنادق في بؤر التوتر وتحقيق استقرار اقتصادي لهذه الدول التي عانت كثيرا من الأزمات».

ودعا المسؤول الموريتاني للاستفادة من النهضة الفنية التي تشهدها مصر من خلال إقامة مسرح مصري في نواكشوط سيشكل حضورا قويا للدولة المصرية في الغرب الافريقي، وإيفاد مسؤولين مسرحيين موريتانيين إلى القاهرة للوقوف على النجاحات الكبيرة التي يحققها قطاع الثقافة، والاستفادة من التجربة الكبيرة التي تتمتع بها مصر.

وقال: «نحن نأمل من وزارة الثقافة المصرية مدنا بمجموعة من الاخصائيين والتجهيزات الفنية، وغيرها من الأمور التي بلغت فيه مصر درجة العالمية، ونحن في موريتانيا نواكب النشاط الدؤوب للمركز الثقافي المصري في بلادنا، وهو عمل جبار يستحق كل الاشادة والتقدير من مديره الدكتور نشأت ضيف الذي يعمل بجد مع جميع الهيئات الموريتانية».