أمن الجيزة يكشف تفاصيل انفجار كفر غطاطي بالهرم

أصيب سائق وخفير اثر انفجار جسم غريب بمنطقة ترعة المنصورية بالقرب من كفر غطاطي وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج.



تبلغ لقسم شرطة الأهرام بسماع دوى إنفجار بمنطقة ترعة المنصورية بناحية كفر غطاطى دائرة القسم ، إنتقل على أثره ضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة محمد ى.أ "سن 22 سائق ، مقيم دائرة القسم "ببتر بالذراع الأيمن و محمد ح.م "سن 49 خفير خاص بقطعة أرض تستخدم كجراج لسيارات النقل بذات المنطقة ، مقيم كفر غطاطى " بحروق بالجبهة والرأس من الجهة اليسرى.



بسؤال الثانى قرر أنه أثناء تواجده صحبة الأول بمكان البلاغ، حضر أحد أصدقائهما ويدعى "عمرو ص.م" سائق ومقيم بكرداسة ، وبحوزته جسم معدنى يشبه دانة مدفع صغيرة ، فقاموا بجمع بعض الهيش وإشعاله ووضع الجسم به لإستكشافه فحدث الإنفجار، وأدى إلى إصابة (المذكورين) وتم نقلهما لمستشفى الهرم تحت حراسة أمنية ،وامر اللواء مصطفي شحاته مدير امن الجيزة بتحرير المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الأخير.