الأهلي: مواجهة الوصل الإماراتي؟ القرعة العشوائية «عادلة»

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يسود ارتياح شديد لدى مسؤولي الأهلي بعد إجراء قرعة دور الـ16 للبطولة العربية (كأس زايد للأندية الأبطال)، التي أسفرت عن وقوع الفارس الأحمر في مواجهة الوصل الإماراتي.

وصرح سمير عدلي المدير الإداري للأهلي عبر قناة (أبو ظبي الرياضية) بعد إجراء القرعة: "الأهلي يلعب دائما على البطولة، نحترم كل المنافسين في البطولة العربية".

وأضاف: "إجراءات القرعة جيدة وعادلة، فالقرعة العشوائية أفضل من الموجهة، لقد شغل هذا الأمر بال مندوبي الأندية العربية في حديثي معهم أمس الجمعة".

وأشار المدير الإداري للأهلي: "لا توجد مفاجآت كبيرة، الأهلي لعب كثيرا في الإمارات طوال الفترة الأخيرة، وقادرون على التأهل، وثقتنا كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني".

يذكر أن القرعة أسفرت أيضا عن مواجهة مصرية خالصة بين الزمالك والاتحاد السكندري، بينما يلعب الإسماعيلي مع الرجاء البيضاوي المغربي.