بث مباشر - الهلال 0 × 0 الزمالك

تابع بث مباشر لأحداث مباراة الزمالك والهلال السعودي على ستاد جامعة الملك سعود، بمدينة الرياض، ضمن السوبر المصري السعودي على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وجاء تشكيل الزمالك في اللقاء كالآتي :
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"
خط الدفاع: بهاء مجدي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز.
خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف "أوباما"
خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" - إبراهيم حسن - كابونجو كاسونجو.
فيما تشكيل الهلال:
حراسة المرمى: علي الحبسي
خط الدفاع: محمد البريك - ألبيرتو بوتيا - على البليهي - ياسر الشهراني.
خط الوسط: محمد كنو - سلمان الفرج - كارلوس إدواردو.
خط الهجوم: عمر عبد الرحمن "عموري"- أندري كريلو - بافيتيمبي جوميز.