بث مباشر - الهلال 0 × 0 الزمالك

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تابع بث مباشر لأحداث مباراة الزمالك والهلال السعودي على ستاد جامعة الملك سعود، بمدينة الرياض، ضمن السوبر المصري السعودي على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاء تشكيل الزمالك في اللقاء كالآتي :

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع: بهاء مجدي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف "أوباما"

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" - إبراهيم حسن - كابونجو كاسونجو.

فيما تشكيل الهلال:

حراسة المرمى: علي الحبسي

خط الدفاع: محمد البريك - ألبيرتو بوتيا - على البليهي - ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو - سلمان الفرج - كارلوس إدواردو.

خط الهجوم: عمر عبد الرحمن "عموري"- أندري كريلو - بافيتيمبي جوميز.