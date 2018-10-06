فرنسا تعرب عن قلقها من تهديدات تلقتها زوجة رئيس الإنتربول المختفي

قالت وزارة الداخلية الفرنسية، أمس الجمعة، إن فرنسا تشعر بالحيرة بسبب اختفاء رئيس الشرطة الدولية «الإنتربول»، مينج هونج وي، الذي أبلغت زوجته عن اختفائه بعد أن سافر من فرنسا إلى الصين.

وأضافت الوزارة فى بيان أنها تشعر بالقلق من تهديدات تلقتها زوجته، متابعة: "الاتصالات مع السلطات الصينية مستمرة، وفرنسا تشعر بالحيرة بسبب وضع رئيس الإنتربول وتشعر بالقلق من التهديدات التي تلقتها زوجته"، بحسب وكالة رويترز.

وأوضحت الوزارة أن أسرته لا تعلم عنه شيئا منذ 25 سبتمبر أي ما يقارب أسبوعين، من اليوم الذي سبق وأن حددته مصادر في الشرطة.

ووفقا للوزارة، فقد قالت زوجته، التي اتصلت بالشرطة في مدينة ليون حيث يوجد مقر الإنتربول، إنها تلقت تهديدات عبر الهاتف وعلى مواقع التواصل الاجتماعى.