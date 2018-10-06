حازم إمام يشيد بجنش بعد فوز الزمالك بالسوبر المصري السعودي

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هنأ حازم إمام لاعب الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، جماهير الأبيض ولاعبيه وأعضاء الجهاز الفني والإداري، بعد التتويج بكأس الرئيس عبدالفتاح السيسي بالفوز على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمعهم بالسوبر المصري السعودي "تابع التفاصيل"

وأشاد إمام بجماهير الزمالك خلال اللقاء أمام الهلال، والتي ظهرت بشكل مميز ومنظم استحق الإشادة، كما أشاد لاعب المنتخب الوطني السابق بالأداء الرائع الذي ظهر به محمود عبدالرحيم "جنش" حارس الفريق.

وكتب حازم إمام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الف مبروووك للزملكاويه وتحيه كبيره للجمهور الزملكاوي في الاستاد حاجة جميله ومشرفة ،مبروك للاعيبه والجهاز الفني والإدارة وتحيه كبيرررره لجنش".

وكان الزمالك فاز على مضيفه الهلال السعودي، في المباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك فهد، بنتيجة 2ــ1، ليحسم الزمالك البطولة الأولى له هذا الموسم 2018-2019.