18 لاعبًا في قائمة الطلائع لمواجهة الحدود بالدوري

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أعلن محمد حلمي المدير الفني لطلائع الجيش، عن قائمة فريقه لمباراة حرس الحدود المقرر إقامتها غدًا الأحد على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ10 من الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الجيش على النحو التالي:

محمد بسام - تالا نداي - كابوريا - احمد سمير- عاصم صلاح - كريم طارق - محمد رزق - خالد سطوحي - فرانك ستيفن - فتحي عثمان - اسلام جمال - حسن يوسف - محمد شعبان - احمد جعفر- اسلام اجوجو- علي الفيل - عمرو عموري- حسن اوساسا.

ويدخل طلائع الجيش المباراة وفي رصيده 9 نقاط بالمركز الـ12، بينما يتواجد الحرس بالمركز الأخير بالترتيب برصيد 18 نقطة.