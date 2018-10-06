«بيزنس انسايدر»: كم يكسب أغنى رجل بالعالم في اليوم والساعة والثانية؟

نشرت مجلة «Business Insider» الأمريكية، تقريرًا تضمن عملية حسابية أجرتها؛ لتقدير حجم المكاسب التي يجنيها مؤسس موقع «Amazon»، جيف بيزوس، والذي احتل المركز الأول في قائمة أغنى 400 شخصية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أصدرتها مجلة «Forbes» الأمريكية، يوم 3 أكتوبر الجاري.

وتضمنت العملية الحسابية التي أجرتها «Business Insider» تقدير حجم المكاسب التي يجنيها «بيزوس»، في السنة والشهر والأسبوع واليوم والساعة والثانية، عن طريق إيجاد الفرق بين صافي ثروته في عامي 2017 و2018، لتقدر أرباحه السنوية بـ78.5 مليار دولار.

ومن خلال التوصل إلى صافي الأرباح السنوية لـ«بيزوس»، قدرت المجلة أرباحه بـ6.54 مليار دولار في الشهر، و1.5 مليار دولار في الأسبوع، و215 مليون دولار في اليوم، و8961187 دولار في الساعة، و149353 دولار في الدقيقة، و2489 دولار في الثانية.

جدير بالذكر أن مؤسس موقع «Amazon»، جيف بيزوس، احتل الصدارة في قائمة مجلة «Forbes» الأمريكية، لأغنى 400 رجل أعمال أمريكي، بثروة بلغت 160 مليار دولار، متفوقًا على مؤسس شركة «Microsoft»، بيل جيتس، الذي احتل المرتبة الثانية، بثروة بلغت 97 مليار دولار.