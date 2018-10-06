الإنتربول تطالب الصين رسميا بتوضيح مكان وجود رئيسها المختفي

طالبت منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، اليوم السبت، الصين في بيان رسمي، بتقديم توضيح حول مكان وجود رئيس المنظمة مينج هونج وي المختفي منذ شهر سبتمبر الماضي.

وجاء في البيان الذي حصلت شبكة «يورو نيوز» الأوروبية على نسخة منه، إن الإنتربول طالب من السلطات الصينية عبر قوات إنفاذ القانون الرسمية بتقديم توضيح عن حالة رئيس المنظمة مينج هونج وي.

وأضافت الشبكة أن السكرتير العام للإنتربول ينتظر من السلطات الصينية رداً رسمياً إزاء حالة القلق القائمة حول سلامة «وي».

وكانت الشرطة الفرنسية قد فتحت تحقيقاً في اختفاء رئيس الإنتربول، بعدما قامت زوجته بتقديم بلاغا باختفاءه بعد سفره من مقر المنظمة في مدينة «ليون» الفرنسية إلى الصين «مسقط رأسه» الأسبوع الماضي.

يذكر أن رئيس الإنتربول المختفي يبلغ من العمر 64 عاماً، وتولى منصبه في نوفمبر من عام 2016، ومن المفترض أن تنتهي فترة رئاسته للإنتربول في 2020.