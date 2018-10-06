«فاينانشيال تايمز»: المخابرات الروسية اخترقت قناة بريطانية للمسلمين

ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، اليوم السبت، أن قراصنة يعتقد أنهم من دائرة المخابرات العسكرية الروسية اخترقوا عام 2015 أنظمة الكومبيوتر للقناة البريطانية للمسلمين.

ونقلت الصحيفة عن ممثل القناة الذي رفض ذكر اسمه، أن المجرمين وصلوا كاملة لكل المعلومات الداخلية للقناة لمدة طويلة، في حين لم تعرف قيادتها وموظفوها شيئا عما يحدث قبل أن تبلغهم بذلك وزارة الداخلية البريطانية، وأكدت الوزارة آنذاك أن الهجوم الإلكتروني تم شنه على «مستوى الدولة».

وأضاف أن القراصنة من دائرة المخابرات العسكرية الروسية، أشرفوا على كل شيء، ومكنهم رؤية كل ما نعمله، ولم يكن بإمكاننا خلال أسابيع كثيرة بعث رسائل إلكترونية والحصول عليها وكنا نشعر بعجزنا.

وأفادت القناة نفسها بأنها تتمتع بشعبية بين ملايين المسلمين المقيمين في بريطانيا، كما يتم البث الحي للقناة باللغة الإنجليزية على مدى اليوم كاملا عبر موقع القناة في الإنترنت.

كان وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، تحدث الخميس الماضي، عن حادث اختراق خادم البريد لـ«قناة بريطانية صغيرة» عام 2015، وذلك اعتمادا على معلومات المركز الوطني للأمن السيبراني التابع لمركز الاتصال الحكومي ببريطانيا.

وفيما بعد اتهمت بريطانيا وكندا وهولندا والولايات المتحدة موظف الدائرة الرئيسية لأركان الجيش الروسي بمحاولة تنفيذ سلسلة من الهجمات الإلكترونية بما فيها ضد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ووزارة الخارجية البريطانية، ومختبر بورتون داون التابع لوزرة الدفاع البريطانية ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

ووجهت السفارة الروسية لدى لندن، أمس الجمعة، مذكرة إلى وزارة الخارجية البريطانية طالبت فيها بتقديمها الأدلة التي أصبحت أساسا لمثل هذه الاستنتاجات.

وأعلنت موسكو أن هذه الاتهامات لا أساس لها، ونفت في وقت سابق أكثر من مرة تورطها بشن أي هجمات إلكترونية.