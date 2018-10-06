عاصفة قوية تجتاح جنوب غربي اليابان

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تواجه اليابان ثاني عاصفة قوية تضربها في غضون أسبوع، إذ يجتاح إعصار "كونج ري"، الذي تغير تصنيفه إلى "عاصفة استوائية شديدة"، المناطق الجنوبية الغربية من البلاد اليوم السبت.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية "إن إتش كيه" أنه يعتقد أن عدة أشخاص قد أصيبوا بجروح.

وحذر مسؤولو هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من هبوب رياح قوية وأمواج عالية.

وألغت خطوط الطيران أكثر من 20 رحلة داخلية.

كان الإعصار "ترامي" قد ضرب في أواخر الشهر الماضي جزيرة أوكيناوا وعبر البر الرئيسي لليابان مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة ما أسفر عن مقتل نحو 200 شخص.