السبت 6 أكتوبر 2018 10:04 ص القاهرة القاهرة 26.1°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما رأيك في مطالبة النادي الأهلي بحكام أوروبيين لمبارياته المحلية؟
النتـائـج تصويت

عاصفة قوية تجتاح جنوب غربي اليابان

طوكيو- د.ب.أ
نشر فى : السبت 6 أكتوبر 2018 - 9:59 ص | آخر تحديث : السبت 6 أكتوبر 2018 - 9:59 ص

تواجه اليابان ثاني عاصفة قوية تضربها في غضون أسبوع، إذ يجتاح إعصار "كونج ري"، الذي تغير تصنيفه إلى "عاصفة استوائية شديدة"، المناطق الجنوبية الغربية من البلاد اليوم السبت.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية "إن إتش كيه" أنه يعتقد أن عدة أشخاص قد أصيبوا بجروح.

وحذر مسؤولو هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من هبوب رياح قوية وأمواج عالية.

وألغت خطوط الطيران أكثر من 20 رحلة داخلية.

كان الإعصار "ترامي" قد ضرب في أواخر الشهر الماضي جزيرة أوكيناوا وعبر البر الرئيسي لليابان مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة ما أسفر عن مقتل نحو 200 شخص.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك