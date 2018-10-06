مورينيو يصل للفوز 400 في تاريخه

وصل البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد للفوز رقم 400 في مسيرته كمدرب، بعد أن فاز الشياطين الحمر على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أقُيمت على ملعب أولد ترافورد.

وبهذا الفوز الذي حققه مدرب اليونايتد اليوم، وصل للفوز رقم 400، بالإضافة إلى تعادله في 124 مباراة وخسر 73 مباراة طوال مسيرته التدريبية.

وحقق مورينيو رقم أخر، حيث حقق أفضل نسبة فوز كمدير فني مع مانشستر يونايتد ، بـ60.3% خلال جميع المباريات التي خاضها مع الشياطين، متفوقًا على السير أليكس فيرجسون المدير الفني السابق لليونايتد الذي وصل نسبة فوزه مع الفريق إلى 60.1% وعلى إرنست مانجنال مدرب الفريق عام 1912 والذي وصلت نسبة الفوز تحت قيادته إلى 54.1%.