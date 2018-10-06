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نيكول سابا تنشر نتيجة فحصها لسرطان الثدي

سامي ميشيل
نشر فى : السبت 6 أكتوبر 2018 - 12:10 ص | آخر تحديث : السبت 6 أكتوبر 2018 - 12:10 ص

نشرت الفنانة نيكول سابا، على حسابها بموقع تويتر، صورة لنتيجة تحليل سرطان الثدي، الذي قامت بعمله.

وكتبت «سابا» على صفحتها قائلة: "أنا عملت فحص وريّحت راسي الحمد الله، انتي كمان ضروري تعملي فحص مبكر لسرطان الثدي، وتريّحي راسك لأن صحتك أهم شي بالدنّيا".

يذكر أن شهر أكتوبر الحالي مخصص بأكمله لعمل دعايا وإرشاد السيدات والنساء وتوعيتهم بخطر سرطان الثدي، من قبل منظمة الصحة العالمية في أنحاء مختلفة بالعالم، وحثهم على ضرورة عمل فحص السرطان للاطمئنان على صحتهم، وتقوم في ذلك الوقت أيضًا المؤسسات الأخرى بنفس الدور.

 


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