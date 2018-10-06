كارتيرون يعلن قائمة الأهلي لمباراة الاتحاد بعد نهاية المران المسائي

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه في الخامسة مساء اليوم علي ملعب التتش؛ استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري، التي تقام غداً على استاد السلام في إطار مواجهات الدوري العام.

وعقب نهاية المران يُعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، قائمة الفريق للدخول في معسكر مغلق.

ويحسم الجهاز الفني اليوم مصير بعض اللاعبين من الظهور مع الفريق في مواجهة الاتحاد، خاصة العائدين إلي المشاركة في المران الجماعي بعد تعافيهم من الإصابة ومشاركتهم بشكل طبيعي في التدريبات خلال الفترة الأخيرة.

وكان كارتيرون، قد طالب اللاعبين بإغلاق ملف البطولة الإفريقية بشكل مؤقت والتركيز في مباريات الدوري العام.