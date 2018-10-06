محكمة باكستانية تمدد اعتقال زعيم المعارضة 10 أيام بقضية الفساد

أمرت محكمة باكستانية في مدينة لاهور، اليوم السبت، بتمديد اعتقال زعيم المعارضة ورئيس حزب الرابطة الإسلامية، شهباز شريف، 10 أيام على ذمة التحقيق في قضية فساد.

وجاء قرار المحكمة، حسبما أفادت قناة «العربية الحدث» الإخبارية، إثر طلب تقدمت به هيئة المحاسبة الوطنية بتمديد اعتقال شهباز 14 يوماً، حيث اتهمته بسوء استغلال صلاحياته وتكبيد خزينة الدولة خسائر فادحة خلال رئاسته لحكومة إقليم البنجاب.

وخلال الجلسة، رفض شهباز شريف الذي رأس حكومة إقليم البنجاب ثلاث فترات، الاتهامات الموجهة له، مؤكداً أن حكومته هي من باشرت بالتحقيق في شبهات فساد طالت عدة مشاريع حكومية، وأنها تمكنت من استرداد ملايين الروبيات لخزينة الدولة.

ووصل شهباز شريف إلى مقر المحاكمة وسط إجراءات أمنية، حيث احتشد المئات من أنصاره مرددين هتافات مؤيدة له.

وجدد قادة في حزب الرابطة الإسلامية رفضهم اعتقال رئيس الحزب، معتبرين أن اعتقاله غير قانوني، واتهموا الحكومة بالانتقام من خصومها السياسيين، واصفين القضية بأنها تهدف لشق صفوف الحزب والتأثير على الانتخابات التكميلية منتصف الشهر الجاري.