الأردن: مرسوم ملكي بتعيين هشام التل رئيسا للمحكمة الدستورية

أصدر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، مرسومًا ملكيًا، بتعيين هشام فالح التل، رئيسًا للمحكمة الدستورية الأردنية، اعتبارًا من تاريخ اليوم، وتعيين الدكتور أكرم عارف المساعدة، ومحمد مدالله المحادين عضوين في المحكمة الدستورية اعتبارا من ذات التاريخ، جاء ذلك في بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي.

وبحسب البيان، فإن الدستور الأردني وقانون المحكمة الدستورية الأردنية، التي أنشئت عام 2012 كاستحقاق للتعديلات الدستورية لعام 2011، ينصان على أن مدة العضوية في المحكمة الدستورية، هي ست سنوات غير قابلة للتجديد.

وبناء على ذلك، فقد انتهت المدة الدستورية والقانونية لرئيس المحكمة الدستورية السابق طاهر حكمت، وأعضاء المحكمة، فهد أبوالعثم النسور، وأحمد طبيشات، والدكتور كامل السعيد، وفؤاد سويدان، ويوسف الحمود، والدكتور عبدالقادر الطورة، والدكتور محمد الغزوي، فيما انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل انتهاء المدة الدستورية والقانونية عضو المحكمة مروان دودين.