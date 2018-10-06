أيمن حافظ: كأس زايد أصبحت من أهم البطولات

أكد أيمن حافظ مدير الكرة بنادي الزمالك على أهمية المشاركة في كأس زايد للأندية الأبطال، لدورها الكبير في التقارب بين العرب .
وقال حافظ في تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية " : بطولة كأس زايد للأندية العربية أصبحت أحد أهم البطولات في العالم خلال الفترة الأخيرة ونالت إعجاب الكثير" .
وأضاف : مباريات دور الستة عشر ستكون قوية جدًا ، حيث توجد العديد من الأندية القوية مثل الأهلي والهلال السعودي واتحاد العاصمة الجزائري والنجم الساحلي وغيرها" .
وتقام قرعة دور الستة عشر لبطولة كأس زايد للأندية العربية في الرياض حاليًا، حيث تتواجد أربع أندية مصرية في هذا الدور هي الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري .