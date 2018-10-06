بدأ مواطنو لاتفيا في التوجه إلى مراكز الاقتراع اليوم السبت؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية يتوقع أن تتجه نحو حزب هارموني الموالي لروسيا.

وتقع لاتفيا، الجمهورية السوفيتية السابقة، على بحر البلطيق على الحدود مع روسيا ويتحدث عدد كبير من سكانها اللغة الروسية، كما أن لاتفيا عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي العسكري "ناتو".

وفاز حزب هارموني الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط بأغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية السابقة قبل 4 أعوام وحصل على نحو ربع المقاعد في المجلس التشريعي المؤلف من 100 مقعد والمكون من مجلس واحد.

لكن الحزب لم يتمكن من تنصيب عضو كرئيس للوزراء في الجمهورية البرلمانية التعددية؛ لأن ائتلافا من الأحزاب المحافظة المنافسة اكتسب المزيد من السلطة.

ويتكون الائتلاف من حزب الوحدة من يمين الوسط، ومن الاتحاد المحافظ من الخضر والمزارعين، ومن التحالف الوطني اليميني.