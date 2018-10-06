الاتحاد الأوروبي يطالب إيطاليا بالإذعان للقواعد ومضاعفة جهودها المالية

دعا رئيس المفوضية الاوروبية، جان كلود يونكر، إيطاليا إلى مضاعفة جهودها المالية لتفادي الانحراف عن الأهداف التي تم الاتفاق عليها مع بروكسل، قائلاً إن الحكومة في روما تتمتع بالفعل بامتيازات في الانفاق.

ونقلت وكالة «بلومبرج»، اليوم السبت، عن يونكر قوله في مقابلة مع وسائل إعلام نمساوية إن المفوضية يتعين أن تسعى لمراقبة القواعد، وفي حالة إيطاليا، قدمنا خطوطا للمرونة في تطبيق اتفاقية الاستقرار والنمو، التي حددها الاتحاد الاوروبي لقواعد الميزانية.

وأضاف يونكر، «تم السماح لايطاليا بتقديم نفقات، ما كان يسمح لها بها، لو كنا قد طبقنا الاتفاق بأسلوب صارم ولا يتسم بالذكاء».

وكانت المفوضية قد رفضت، أمس الجمعة، خطط إيطاليا بشأن معدل عجز أكبر في الميزانية العام المقبل، مما زاد من مخاطر تصعيد المواجهة بين المفوضية الاوروبية والحكومة الإيطالية، التي تركت آثارها على أسواق الأوراق المالية في البلاد.