الأهلي يحدد موعد عودة محمد نجيب للمشاركة في التدريبات

حدد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعدا مبدئياً لعودة محمد نجيب، مدافع الفريق، للمشاركة في المران الجماعي، بعد خوضه للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له منذ إجرائه لعملية جراحية في الركبة.

وحدد الجهاز الطبي ثلاثة أسابيع موعداً لظهور «نجيب»، في المران الجماعي، على أن يكون قد أنهى تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي بشكل كامل.

وتعرض نجيب لقطع في غضروف الركبة، خلال مشاركته في مباراة هورويا الغيني التي أقيمت في كوناكري في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وأجرى عملية جراحية.

ويؤدي مدافع الأهلي، جلسات في «الجيم» وتدريبات السباحة، وتحسنت حالته بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.