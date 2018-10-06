«أبو مازن» يهنىء «السيسي» بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ45 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقال "عباس"، خلال البرقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا": "بمناسبة احتفالكم بالذكرى الـ45 لذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، يطيب لنا أن نرفع لفخامتكم ومن خلالكم لشعب مصر الشقيق بأحر التهاني القلبية، معربين عن تقديرنا الكبير للتضحيات الغالية التي قدمها شعب مصر وجيشها العظيم في سبيل تحرير أرضه وانتصاره على العدوان وخدمة قضايا أمتنا العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين، وكانت مصر دوما أول الملبين والداعمين بكل السبل لشعبنا ولنضاله ومن أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأضاف: "نشارككم احتفالكم بهذه المناسبة العزيزة وندعو الله تعالى أن يعيدها عليكم بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار، واثقين من قدرتكم وشعبكم على مواجهة التحديات الراهنة وتجاوز هذه المرحلة واجتثاث بؤر الفتن والإرهاب، لتبقى مصر دوما قوية عزيزة شامخة تمارس دورها الريادي تجاه قضايا أمتنا".