إصابة شخصين في إطلاق نار على سيارة إسعاف شرقي إيران

قال رئيس مركز الطوارئ التابع لجامعة العلوم الطبية في مدينة ايرانشهر شرقي إيران، إن مسلحين مجهولين اطلقوا النار علي سيارة اسعاف، ما اسفر عن إصابة شخصين.

وأضاف محمودرضا ناصح، اليوم السبت، لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أن سيارة الاسعاف تعرضت لاطلاق النار من مجهولين في الطريق، وهى تنقل شخصاً مصاباً، ما أسفر عن إصابة السائق والمرافق الطبي، متابعاً أن قوي الأمن الداخلي تتابع الحادث، حيث لم يقدم المسؤول الإيراني أي تفاصيل أخرى عن الحادث.

يأتي الحادث بعد الهجوم على عرض عسكري في مدينة الاهواز جنوب غربي إيران في الشهر الماضي، خلف العشرات من القتلى والجرحى.