أعلنت السفارة الروسية في بيونجيانج، اليوم السبت، عن عقد المشاورات الثلاثية على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا والصين وكوريا الشمالية بموسكو، في التاسع من الشهر الجاري، ولمدة يومين، طبقاً لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء اليوم السبت.

وتعقد هذه المشاورات على خلفية جهود كوريا الشمالية لتطوير الحوار رفيع المستوى مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بما في ذلك نزع السلاح النووي والسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

يذكر أن نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون هيي، توجهت أمس الأول الخميس، عبر بكين إلى موسكو لإجراء مباحثات مع الجانبين الروسي والصيني.