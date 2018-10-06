محافظ المنيا يزور المطار في الذكرى الـ 45 لنصر أكتوبر

قدم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا اليوم، التهنئة لقيادات وضباط وأفراد مطار المنيا، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور العميد طيار أحمد فتحي سعفان قائد مطار المنيا.

ورافق المحافظ، اللواء مجدي عامر مدير الأمن، والدكتور محمد جلال القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، والعقيد أكرم على المستشار العسكري للمحافظة، وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن ذكرى نصر أكتوبر غالية على نفوسنا جميعا، وفيها نتذكر أسباب النصر وكيف دفعنا ثمنا غاليا لنسترد أرضنا، ووجب علينا أن نحافظ عليها بالجهد والعرق والعمل لننهض بمصرنا ونبني حاضرا ومستقبلا يوفر لنا ولأبنائنا مزيدا من الراحة والرخاء والطمأنينة.

كما زار المحافظ خلال احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر المجيدة منطقة تجنيد وتعبئة المنيا، حيث كان في استقباله العميد أركان حرب حازم محمد عبدالرحيم، مدير منطقة التجنيد، ونقل المحافظ تهانيه لكافة قيادات وضباط وأفراد المنطقة، وقال إن نصر أكتوبر أعاد للشعب المصري كرامته وعزته، ووجه التحية لأرواح الشهداء.