ديبالا: رونالدو وميسي من خارج طبيعة البشر

أعرب الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس عن إعجابه الشديد، بكل من مواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو زميله في اليوفي.

وقال ديبالا في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: " ميسي ورونالدو يفعلون أشياء غير طبيعية، فهما من خارج طبيعة البشر".

وأثنى مهاجم اليوفي على زميله البرتغالي قائلًا: " رونالدو يبدو مختلفًا حينما تشاهده على شاشة التلفاز، أو مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه يعد شخصًا بسيطًا، ويمزح باستمرار".

وعن مواجهته للدون في الموسم الماضي، في ربع نهائي دروي أبطال أوروبا، حينما كان الأخير لاعبا في صفوف ريال مدريد قال ديبالا: "أعتقد أن هذه المباراة، كانت سببًا في انضمام رونالدو إلى يوفنتوس، لقد كنا أقوى من الريال، على الرغم من خسارتنا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة".

ويسعى فريق السيدة العجوز إلى مواصلة انطلاقته القوية في الدوري الإيطالي، عند مواجهة أودينيزي، على ملعب "الفريولي"، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الكالشيو. (طالع التفاصيل)