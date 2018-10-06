«البيت الأبيض»: «ترامب» يعلن مرجريت وايكيرت مديرة لشؤون الموظفين خلفا لـ«جيف بون»

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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، عن عزمه تعيين مرجريت وايكيرت في منصب القائم بأعمال مدير مكتب إدارة شؤون الموظفين.

وتشغل وايكيرت حاليًا، بقرار من مجلس الشيوخ، منصب نائب مدير الإدارة في مكتب الإدارة والميزانية بالمكتب التنفيذي للرئيس الأمريك. بحسب بيان للبيت الأبيض.

وأفاد البيان، بأن وايكيرت ستضطلع بمهام مكتب إدارة شؤون الموظفين إضافة إلى مهامها الراهنة في مكتب الإدارة والميزانية.

وتأتي وايكيرت خلفا لـ جيف بون، الذي يشغل المنصب منذ مارس الماضي فقط.

وجاء الإعلان من جانب ترامب في ظل غبار معركة أخرى تدور رحاها بشأن ترشيح ترامب لـ بريت كافانا لعضوية المحكمة العليا.