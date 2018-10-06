محمد يوسف: الوصل فريق رائع ولكننا نبحث عن اللقب

أكد محمد يوسف المدرب العام لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي المصري والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي أن الوصل الإماراتي فريق صعب وجيد للغاية وله جماهيرية وشعبية كبيرة.



وقال يوسف ، تعقيبا على قرعة دور الستة عشر لبطولة كأس "زايد" للأندية العربية والتي أجريت اليوم السبت وأوقعت الأهلي في مواجهة الوصل ، : "سنواجه الوصل الإماراتي وهو فريق جيد ورائع.. ولكن البطل ، والذي يرغب في الفوز بأي بطولة ، يحترم الجميع ولكنه لا يخشي أحدا".



ويلتقي الفريقان ذهابا بالقاهرة وإيابا بالإمارات ليتأهل الفائز منهما في مجموع المباراتين إلى الدور التالي (دور الثمانية) .