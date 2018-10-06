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محمد يوسف: الوصل فريق رائع ولكننا نبحث عن اللقب

د ب أ
نشر فى : السبت 6 أكتوبر 2018 - 6:38 م | آخر تحديث : السبت 6 أكتوبر 2018 - 6:38 م

أكد محمد يوسف المدرب العام لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي المصري والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي أن الوصل الإماراتي فريق صعب وجيد للغاية وله جماهيرية وشعبية كبيرة.

وقال يوسف ، تعقيبا على قرعة دور الستة عشر لبطولة كأس "زايد" للأندية العربية والتي أجريت اليوم السبت وأوقعت الأهلي في مواجهة الوصل ، : "سنواجه الوصل الإماراتي وهو فريق جيد ورائع.. ولكن البطل ، والذي يرغب في الفوز بأي بطولة ، يحترم الجميع ولكنه لا يخشي أحدا".

ويلتقي الفريقان ذهابا بالقاهرة وإيابا بالإمارات ليتأهل الفائز منهما في مجموع المباراتين إلى الدور التالي (دور الثمانية) .


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