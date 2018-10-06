إغلاق سوق تسوكيجي الشهير للأسماك في طوكيو رغم المعارضة القوية

يغلق سوق تسوكيجي للأسماك في طوكيو والذي يحظى بشهرة عالمية اليوم السبت بعد 83 عاما رغم المعارضة القوية من جانب العمال والمخاوف المستمرة بشأن التلوث في موقعه الجديد في منطقة الواجهة البحرية بالمدينة.

ويعد السوق واحدا من حوالي 900 شركة ستنتقل إلى مرافق جديدة مترامية الأطراف في تويوسو، على بعد حوالي كيلومترين جنوب شرقي السوق القديم، والتي من المقرر افتتاحها يوم الخميس.

وتأخرت عملية النقل إلى ما يقرب من عامين حيث اضطرت المدينة للتعامل مع تلوث التربة والهواء وغيرها من المشاكل في الموقع، الذي كان يستضيف مصنعا لإنتاج الغاز.

وقالت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي خلال مراسم افتتاح موقع تويوسو في سبتمبر: «لقد تم اتخاذ سلسلة من الخطوات وتم ضمان السلامة للمشاركين فيها».

وكان سوق تسوكيجي للأسماك واحدا من أكثر المناطق السياحية شعبية في طوكيو حيث كان يضم العديد من الأكشاك والمطاعم الشعبية ومزادات التونا الشهيرة التي كانت تجتذب عشرات الزائرين، خاصة من الأجانب.