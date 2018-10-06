ماذا قالت ميلانيا عن تغريدات ترامب تحت سفح الأهرام ؟

تحت سفح الأهرام، تحدثت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، اليوم السبت، لوسائل الإعلام عن موقفها من التغريدات التى يكتبها زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغالبا ما تكون مثارا للجدل ليس فقط داخل الولايات المتحدة بل والعالم.

وقالت ميلانيا إنها لا تتفق دوما مع تغريدات زوجها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وتفصح له عن رأيها بكل صراحة وتقدم له النصح، مضيفة أنه في بعض الأحيان يستمع إليها وفي بعض الأحيان لا يفعل ذلك.

وأكدت ميلانيا أن لها آرائها الخاصة، وأنها تعبر عن تلك الآراء، وفي بعض الأحيان تتعارض آرائها مع آراء ترامب، وتابعت مازحة: "لست أنا المنتخبة. هو الرئيس"، وذلك بعد أن رجحت تقارير إعلامية أن ميلانيا تستخدم تغريدتها أو زيارتها لأفريقيا للتأثير على ترامب.

كما أعلنت سيدة أمريكا الأولى، تأييدها للقاضي المحافظ بريت كافانو، مرشح ترامب لعضوية المحكمة العليا، وذلك قبيل ساعات قليلة من التصويت النهائي في مجلس الشيوخ على ترشيحه.

وقالت ميلانيا إن كافانو شخص مؤهل تأهيلًا عاليًا لتولي هذا المنصب بأعلى محكمة أمريكية، مضيفة أنها تشعر بالراحة لأن الأستاذة الجامعية كريستين بلازي فورد، التي اتهمت القاضي المحافظ بمحاولة اغتصابها قبل 36 عاما، تم الانصات لها والتحقيق بشأن تلك الاتهامات ولأن كافانو رد بنفسه على تلك الاتهامات.

ولدى سؤالها من جانب الصحفيين عما إذا كانت تصدق رواية كريستين، رفضت ميلانيا الإجابة عن السؤال، قائلة إنه يجب مساعدة كل الضحايا بصرف النظر عن نوع الاعتداء الذي تعرضوا إليه، مؤكدة أنها ضد كل أنواع العنف.

من جهة أخرى، وردا على التعليقات الغاضبة بسبب ارتداءها قبعة أمان صلبة، كانت رمزا للحكم الاستعماري في جميع أنحاء أفريقيا، أثناء قيامها برحلة سفاري في كينيا، أمس الجمعة، قالت ميلانيا: "اتمنى أن يركز الناس على ما أفعله وليس ما ارتديه"

وأضافت أنها ترغب في التحدث عن رحلتها التي وصفتها بـ"العظيمة"، وعن برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعن مبادراتها المتعلقة حملة "كن أفضل" من "أجل الأطفال ورفاهيتهم".