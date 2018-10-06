أمهات مصر:دفع رسوم الخدمات في البنك وباقي المصروفات بالمدرسة «شحططة لأولياء الأمور»

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن الاتحاد تلقي شكوي من بعض أولياء أمور مدرسة الطائف الرسمية للغات بمحافظة الإسماعلية، حول طريقة سداد رسوم الخدمات والأنشطة والمصروفات الدراسية.

وأضافت أحمد في تصريحات لها، أمس السبت، أن الشكوي تضمنت صدور قرار من إدارة المدرسة ينص علي أن يقوم ولي الأمر بسداد قيمة بند مقابل الخدمات في البنوك أو البريد ثم يسلم المدرسة أصل إيصال الإيداع حتي يتمكن من سداد باقي المصروفات للمدرسة مباشراً ولا يجوز تحصيل أي مبالغ دون إستخراج هذا الايصال.

وإستطرد أولياء الأمور في الشكوي : "ايه لازمة بقى مشوار البنك وشحططت الناس وتضييع وقت في رسوم خدمات تتراوح بين 70 إلي 120 جنية، نروح البنك ليه؟، طب ما ندفع المصاريف كلها فى المدرسة والـ70 جنيه توردهم المدرسة للبنك، بدل المشوار، ولا هما بيعاقبوا أولياء الأمور؟".

وأشارت أحمد إلي صدور قرار وزاري بتاريخ 19 سبتمبر الماضي، يتضمن تحصيل الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية وغيرها بموجب قسيمة إيداع بالبنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو الهيئة القومية للبريد ولا يجوز تحصيل أي مبالغ دون استخراج قسيمة ايداع، متابعة :" القرار جيد لو كانت الرسوم تحصل جميعها في البنك، لكن بهذا الشكل يمثل عبء علي ولي الأمر لأنه يسدد مبلغ في البنك وأغلب الرسوم في المدرسة".