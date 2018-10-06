مقتل وإصابة 11 في اشتباكات بين حركة طالبان وداعش شرق أفغانستان

قُتل 8 مسلحين وأصيب 3 آخرون، من حركة طالبان وتنظيم داعش، في اشتباكات بين مسلحي الطرفين في إقليم كونار بشرق أفغانستان، كما أسفرت الاشتباكات في المنطقة عن مصرع طفلة.

ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية عن فيلق سيلاب 201 التابع للجيش الأفغاني، اليوم السبت، قوله: «إن الاشتباكات اندلعت بين الجانبين في مديرية وته بور في الإقليم أمس الجمعة، وأسفرت عن مقتل 4 من مسلحي حركة طالبان وإصابة ثلاثة آخرين، فيما قُتل 4 مسلحين تابعين لداعش».

وأشار إلى أن المعارك أدت إلى مصرع طفلة تبلغ من العمر عامين وإصابة أخرى تبلغ من العمر عاماً واحداً، فيما لم يصدر تعليق من حركة طالبان أو تنظيم داعش على تلك الأنباء حتى الآن.