نادين لبكي تعلن فوزالطفل اللاجئ بجائزة أفضل ممثل بمهرجان أنطاليا السينمائي

أعلنت المخرجة نادين لبكي عبر حسابها بموقع"إنستجرام" عن فوز بطل فيلمها الطفل اللاجئ زين الرفاعي بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "كفر ناحوم"، بمهرجان أنطاليا السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم، في إحدى مناطق العالم العربي، التي تعصف بها أزمات ومشاكل سياسية واجتماعية طاحنة، ويسلط الضوء على حياة طفل يعيش بإحدى قرى المنطقة، ويعاني من المشاكل ذاتها التي يعاني منها الجميع في المنطقة ومن نمط الحياة الذي فرضته هذه الظروف، لكن هذا الطفل يرفض الاستسلام لهذا الواقع، ويقرر التمرد على نمط الحياة في قريته.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يقرر الطفل، رفع دعوى قضائية للضغط على الحكومة ومجتمعه بشكل عام لتنفيذ مطالبه، وهو من بطولة كوثر الحداد، نادين لبكي، فادي يوسف، بولوواتيف تريجر بانكول، ومن تأليف جهاد حجيلي، ومن إخراج نادين لبكي.

جدير بالذكر أن فيلم"كفر ناحوم" يعرض رسميا في صالات السينما الفرنسية ابتداء من يوم أكتوبر الجاري.17