جبهة التحرير الوطني الجزائرية تطالب باستقالة رئيس الغرفة الثانية بالبرلمان

قال جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، إن الحزب ينصح سعيد بو حجة رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية بالبرلمان)، بالاستقالة من منصبه؛ استجابة لمطالب أغلبية النواب بالمجلس.

وأضاف ولد عباس، في مؤتمر صحفي بولاية بشار، "نحن ننصح رئيس المجلس الشعبي الوطني بالاستقالة من منصبه من أجل حل هذه الأزمة التي تهز هذه الهيئة، علمًا بأن 351 نائبًا من أعضاء هذه الهيئة المنتخبة (من ضمن 462) قد وقعوا عريضة لسحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني.

وأشار إلى أن الأزمة التي تهز حاليًا هذه الهيئة هي أزمة داخلية، والرئاسة لا يمكن لها أن تزج بنفسها فيها، مؤكدًا في الوقت نفسه، على أن حزبه يكن احترامًا كبيرًا للمجلس الشعبي الوطني وأعضاءه، وحتى أولئك المنتمين إلى المعارضة.

وأعلن عن عقد جلسة للمكتب السياسي لحزبه، غدًا الأحد، من أجل بحث آخر تطورات الأزمة.

وأكد جمال ولد عباس، على تأييد حزبه، لترشح الرئيس بوتفليقة، للانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أن هذا الموقف فرضته الإنجازات الكبرى المختلفة التي تحققت خلال العشرين سنة الأخيرة بالجزائر.