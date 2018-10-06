قروض مشروعك ببني سويف تتخطى 400 مليون جنيه

أعلنت محافظة بنى سويف، فى بيان لها اليوم السبت، صرف 7 ألاف و301 قرض بقيمة 406.8 مليون جنيه بالمحافظة، ضمن برنامج مشروعك، بعد الدراسة والمطابقة للشروط، لتوفير 8243 فرصة عمل تقريبا للمواطنين، من أصل 8050 طلب مقدم للحصول على قروض مشروعك بقيمة 553 مليون جنيه، وجاري دراسة عدد 278 طلب بقيمة 103 مليون جنيه.

وأشار البيان، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، الذي أطلقته وزارة التنمية المحلية في منتصف 2015، يهدف لخلق فرص عمل وتشغيل المواطنين، وخاصة الشباب، عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها، وتوسعتها بأنواعها من خلال من البنوك المشاركة في المشروع وهي: «بنك مصر، بنك القاهرة، البنك الأهلي المصري، البنك الزراعي المصري، بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية».

وأدى البيان أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بمجالس المدن بالمراكز السبعة بالمحافظة «الشباك الواحد»، ويتم تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بتطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة ويتم تطبيق مبادرة البنك المركزي المصري للشركات والمنشآت الصغيرة والصغيرة جدا، بسعر عائد 5% «عائد بسيط ومتناقص» لمن تنطبق عليه الشروط في حين تكون الفائدة 10.5% للقروض «أكبر من 25 ألف جنيه من خلال بنك مصر»، و16% للقروض «أقل من 25 ألف جنيه»، وكذا الحصول على الترخيص المؤقت للمشروع عند الطلب.

ويجرى العمل تحت رعاية وإشراف المحافظ والسكرتير العام من خلال المتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين والمستفيدين من خلال لجان بكل المراكز تقوم بالمرور على المشروعات ومتابعتها لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المختلفة المشاركة في المشروع وكذا استقبال المواطنين المتقدمين لتذليل العقبات وحل المشكلات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع ولتحقيق الغرض منه.