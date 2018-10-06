يوسف: مواجهة الاتحاد صعبة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية مباراة الاتحاد السكندري وصعوبتها في نفس الوقت.

وقال يوسف إن فريق الاتحاد يملك عناصر مميزة من اللاعبين، وكذلك يؤدي بشكل مميز من بداية الموسم الحالي.

وأضاف يوسف أن الجهاز الفني يعرف أهمية المباراة، خصوصا في المنافسة المحلية، وضرورة تحقيق الفوز في كل المباريات المقبلة وكذلك الموجلات.

وشدد يوسف على أن فريق الاتحاد لديه دفعة نفسية وفنية كبيرة بعد الفوز في مباراته الماضية وتحقيق الثلاث نقاط في أول قيادة فنية للجهاز الفني الجديد بقيادة حلمي طولان.

وأتم بوسف: «لدينا هدف في مواصلة الانتصارات وما نقدمه من نتائج إيجابية في البطولة الإفريقية خلال الفترة الماضية، ونتمنى أن تظهر نفس البصمة في مباريات الدوري والكأس».