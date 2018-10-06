إيران تدين التصريحات «المخزية» للرئيس الإسرائيلي

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أدانت طهران، دعوة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى الولايات المتحدة في إعادة فرض العقوبات على إيران ووصفتها بأنها "مخزية" و"عنصرية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي، في وقت متأخر من مساء الجمعة، وفقا لموقع العالم الإخباري "يثبت الصهاينة مرة أخرى عداءهم وكراهيتهم التي لا تنتهي لإيران والإيرانيين بمثل هذه التصريحات المخزية".

وخلال زيارة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يوم الخميس، انتقد ريفلين الاتحاد الأوروبي بسبب استمراره في التجارة مع إيران.

وقال "ريفلين": "يجب تجويع الوحش الإيراني، وليس إطعامه".

وأضاف "قاسمي"، إن إيران ستواصل التفريق بين اليهود المتدينين وبين "الأقلية العنصرية والفاشية وغير المتحضرة" في الحكومة الإسرائيلية.