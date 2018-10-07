عمرو أديب منتقدا تصريحات «ترامب» عن «سلمان»: يعاني من عدم الانضباط

انتقد الإعلامي عمرو أديب، التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال الأيام الماضية، حول الدعم العسكري الذي يقدمه للمملكة العربية السعودية.



وقال في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن «ترامب كان عنده نوع من أنواع عدم الانضباط، جعله يكرر كلامًا كثيرًا نال فيه من المملكة العربية السعودية».



وأشار إلى تعليق الإعلام القطري على هذه التصريحات، قائلًا: «الذباب في قطر بدأ في الزن، والتأكيد على أن المملكة لن ترد على هذه التصريحات».



وأشاد برد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على تصريحات «ترامب»، في حواره مع وكالة «بلومبرج»، مشيرًا إلى ما قاله حول دفع المملكة لثمن السلاح الذي تحصل عليه من الولايات المتحدة.



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد طالب العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية، بضرورة أن يدفع أموالًا مقابل الحماية التي تقدمها له الولايات المحدة الأمريكية، مؤكدًا عدم قدرة المملكة على البقاء في الحكم أسبوعين بدون الدعم العسكري الذي تقدمه لها أمريكا.



ومن جانبه، رد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على تصريحات «ترامب»، خلال حواره مع وكالة «بلومبرج»، مؤكدًا أن المملكة تحمي نفسها، وتدفع ثمن السلاح الذي تحصل عليه.