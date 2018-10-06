مصرع 50 شخص وإصابة 100 آخرين في حادث سير بالكونغو الديمقراطية

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لقي 50 شخصاً مصرعهم، اليوم السبت، وأصيب 100 آخرون، في حادث سير مروع بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما ذكرت قناة «الحرة» الأمريكية في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.