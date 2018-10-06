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مصرع 50 شخص وإصابة 100 آخرين في حادث سير بالكونغو الديمقراطية

الكونغو الديموقراطية - أ ش أ:
نشر فى : السبت 6 أكتوبر 2018 - 3:50 م | آخر تحديث : السبت 6 أكتوبر 2018 - 3:50 م

لقي 50 شخصاً مصرعهم، اليوم السبت، وأصيب 100 آخرون، في حادث سير مروع بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما ذكرت قناة «الحرة» الأمريكية في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.


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