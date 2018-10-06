مصرع 50 شخص وإصابة 100 آخرين في حادث سير بالكونغو الديمقراطية

لقي 50 شخصاً مصرعهم، اليوم السبت، وأصيب 100 آخرون، في حادث سير مروع بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما ذكرت قناة «الحرة» الأمريكية في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.