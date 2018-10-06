سراج: الإصرار وراء تأهل سلة الأهلي لنهائيات إفريقيا

أشاد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة السلة رجال بتنزانيا، بالروح القتالية العالية للاعبي الفريق في الفوز على فريق reg الرواندي وحسم التأهل إلى نهائيات بطولة إفريقيا للأندية.

وأوضح سراج الدين أن روح الفانلة الحمراء كانت وراء الأداء القوي والتغلب على معوقات عديدة مثل الإجهاد والإصابات وسوء أرضية الملعب وارتفاع درجة الرطوبة وصعوبة التنفس إلى جانب قوة المنافسة.

وأشار إلى أن الفريق كان على قدر المسؤولية وقدم عروضًا قوية وحقق العلامة الكاملة، وهو ما يعكس رغبة الجهاز الفني واللاعبين في المنافسة بقوة على اللقب وتحقيق أهداف مجلس الإدارة وتطلعات الجماهير.