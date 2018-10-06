نجوم إنجلترا يشخصون أزمة صلاح ويطالبونه بتقليد ميسي

أسطورة أرسنال: مواجهة مان سيتي بوابة الفرعون لاستعادة الثقة.. نجم توتنهام السابق: عودة نجم الريدز للتسجيل هي مسألة وقت..لاعب مانشستر يوناتيد السابق: تنقصه اللمسة الأخيرة.. وما يميزه أنه لاعبا ليس أنانيا

دعم عدد من نجوم كرة القدم الإنجليزية السابقين، محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني وليفربول، وذلك على الرغم من تعرضه لبعض الانتقادات حول تراجع مستواه هذا الموسم، وغيابه عن التسجيل، لفترات طويلة بعدما أحرز 3 أهداف في 10 مباريات مع فريقه في جميع المسابقات.

قال مارتن كيون أسطورة أرسنال السابق أن النجم المصري لا يزال يؤدي بشكل جيد مع فريقه في الموسم الحالي، إلا أنه يفتقد الحدة أمام المرمى، والسبب وراء ذلك هو معاناه من التعب.

وأضاف كيون في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية: "أعتقد أن غياب صلاح عن التهديف مع ليفربول هذا الموسم، بالشكل الذي كان يؤدي به في الموسم الماضي يرتبط بالثقة، وهذا يعد أمرا طبيعيا".

وأكمل: "هذا الموسم أيضا يشهد تراجع في مستوى الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، وأعتقد أن السبب وراء ذلك، هو معاناة مما يعاني منه صلاح، وهو الإرهاق".

وتابع: "صلاح قدم موسم أول رائع مع ليفربول، توج على إثره بالعديد من الجوائز، وعلى الرغم من عدم وصوله إلى هذا المستوى خلال الموسم الحالي، إلا أن مواجهة مانشستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري هي بوابة صلاح لإستعادة الثقة من جديد".

كما أوضح كيون أن صلاح لابد أن يستلهم ما فعله الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، أمام توتنهام بعدما نجح في تسجيل هدفين، وصنع مثلهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ويمبلي" وانتهت بفوز البلوجرانا بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدور الثاني من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وذلك على الرغم من تعادل الفريق الكتالوني في مبارتين وخسارته في واحدة قبل مواجهة توتنهام، إلا أن أداء النجم الأرجنتيني كان مثيرا للإنتباة.

واتفق أيضا ستيفن وارنوك نجم ليفربول السابق، مع مواطنه السابق أن أزمة الفرعون التي يعاني منها في الفترة الأخيرة ترتبط بالثقة.

وقال في تصريحاته التي أبرزتها صحيفة "ديلي إكسبريس": " فريق ليفربول بأكمله يعاني من الكثير من الضغط، بعدما انتهت مبارياته الثلاثة الأخيرة بنتائج غير جيدة حيث خسر أمام تشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية، وتعادل معه في الدوري، وتلقى الهزيمة الأولى له أمام نابولى الإيطالي في ثاني مبارياته بدوري الأبطال بهدف نظيف".

كما أبرزت الصحيفة في نفس سياق تصريحات وارنوك دعم الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، للاعبه المصري حيث قال: " أنا غير قلق بشأن صلاح على الرغم من تغيير الظروف المرتبطة به في الموسم الحالي عن سابقه".

من جانبه صرح الإنجليزي تيم شيروود نجم وسط توتنهام السابق أن نجم الريدز من المؤكد أن يدفع به كلوب منذ البداية أمام مانشستر سيتي.

ودافع شيروود في تصريحاته عن نجم الريدز قائلا: "على الرغم من عدم تسجيل صلاح سوى 3 أهدف مع ليفربول حتى الآن إلا أن الإحصائيات تؤكد أنه حقق أكبر عدد من التسديدات على المرمى برصيد 12 تسديدة، بالإضافة إلى كونه يعد من أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي صناعة للأهداف".

وأكد شيروود: "أعتقد أن عودة صلاح للتسجيل هي مسألة وقت"، مشيرا إلى أن النجم المصري لابد أن يخلق لنفسة العديد من الفرص لتسجيل الأهداف.

كما أبرزت الصحيفة ذاتها تصريحات الإنجليزي آلان سميث نجم مانشستر يونايتد السابق عن الدولي المصري، والتي قال فيها: "على الرغم من أن ما يقوم به صلاح هذا الموسم، لا يضاهي ما قام به الموسم الماضي، إلا أن هذا الأمر لا يعني أنه لن يستطيع أن يقدم هذا الأداء خلال الموسم الجاري"، مشيرا إلى أن اللمسة الأخيرة للاعب صاحب الـ26 عاما، التي كانت تسبق احرازه للأهداف الموسم الماضي، لا زالت تنقصه.

وأردف: "صلاح يعد محور أداء هجوم ليفربول، وما يميزه هو أنه ليس لاعبا أنانيا، ودائما ما يصنع لزملائه في الفريق، العديد من الفرص".