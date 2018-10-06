لماذا تفضل ميلانيا ترامب وضع «الجاكيت» على الكتف بدلا من ارتدائه؟

ظهرت السيدة الأولى الأمريكية، ميلانيا ترامب، في زياتها للقاهرة، والتي بدأت ظهر اليوم السبت، بإطلالة متميزة، مرتدية بنطال ذو أرجل واسعة و"بلوزة" ورابطة عُنق، ووضعت قطعة الملابس، التي تبدو المفضلة لديها، "الجاكيت" فوق الكتف أو ما يُسمى بـ"jacket draped over shoulders".

ويعد هذا "الاستايل"، الذي بدأ في الظهور بداية من عام 2015، المُفضل لدى "ميلانيا"، فهو يمنح الشخص إطلالة شبابية وعصرية.

وحدث جدلًا كبيرًا في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما كانت ميلانيا ترتدي جاكيت من هذا "الاستايل" تجاوزت قيمته أكثر من 50 ألف دولار أثناء زيارتها لجزيرة صقلية الإيطالية، في العام الماضي.

ويبدو أن سيدة أمريكا الأولى، لها خبرة واسعة في ارتداء "الجاكيت" فوق لكتف، فهي لم تخالف، في أي مرة، معايير ارتدائه، من حيث اختلاف خامة قماش "الجاكيت"، عن قماش القطعة التي ترتديها أسفله، حتى يسقط بسهولة أو مع الحركة، بالإضافة إلى كون "الجاكيت" فضفاضا كي يستقر على الكتفين.

كما يُفضل، عند ارتداء jacket draped over shoulders، استخدام حقيبة صغيرة تمسك باليد، بدلا من الحقائب المُعلقة على الكتف.

ويجب أن يكون طول الجاكيت ملائم لما سيتم اردائه أسفله، فمع البنطلون يُفضل أن يكون الجاكيت قصير، أما مع الملابس القصيرة الاختيار يكون للبالطو الطويل المثبت على الكتفين.



