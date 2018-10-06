ارتفاع أعداد مصابي حريق قرية الراشدة بالوادى الجديد إلى 18 حالة

كدت الدكتورة سيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن عدد الحالات التي وصلت للمستشفيات والوحدات الصحية المجاورة لموقع حريق الراشدة قد بلغت 18 حالة، جميعهم مصابون باختناق وإصابات بسيطة، عدا حالة واحدة جارى التعامل معها حاليا وتقديم كافة الرعاية الصحية اللازمة لها وذلك حتى حينه.

وأكدت مشرف أنه تم إخلاء الوحدة الصحية بالراشدة بعد اقتراب النيران منها، لافتة إلى أنه تم استدعاء عدد كبير من سيارات الإسعاف المتمركزة بالنقاط لنقل المصابين.

وأشارت إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتم استدعاء كافة الأطباء وتوفير جميع الأدوية والمحاليل لتقديم الدعم اللازم.