تنطلق غدًا الأحد، في جميع محافظات الأردن، فعاليات الدورة الثانية عشرة لمهرجان القراءة للجميع "مكتبة الأسرة الأردنية"، الذي تقيمه وزارة الثقافة الأردنية، برعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

وقال مدير المشروع في وزارة الثقافة الأردنية، الدكتور أحمد راشد، في تصريح، السبت، إن دورة المهرجان هذا العام تتميز بتركيزها على كتب التنوير والتاريخ والحضارة، لاسيما القدس التي لها مكانة خاصة لأنها تحظى باهتمام الهاشميين.

وأضاف، أن مكتبة الأسرة تستهدف تعميم الثّقافة الوطنية القائمة على نشر الوعي الثّقافيّ، وتنمية الفكر النّاقد، حيث تستند فلسفة البرنامج على توفير الكتاب في محافظات المملكة بأسعار رمزية، تتراوح ما بين 25-35 قرشًا للكتاب الواحد (المائة قرش "دينار أردني" تعادل 1.4 دولار أمريكي).

وأشار إلى أن مكتبة الأسرة تهدف لتشجيع القراءة واقتناء الكتاب وتأسيس مكتبة في كل بيت، واختيار كتب المعارف الإنسانية التي تثري العقل والوجدان، وإصدارها بمواصفات فنية عالية.

ولفت «راشد»، إلى أن إصدارات دورة المهرجان هذا العام، تشتمل على موضوعات متنوعة في حقول التراث والدراسات الأردنية، والتراث العربي والإسلامي، والأدب الأردني، والأدب العربي والعالمي، وأدب الأطفال، والفكر والحضارة، والعلوم، والثّقافة العامة، والفنون حيث ستكون متوفرة في 35 مركزًا، منها 29 في المحافظات خارج العاصمة عمان.