عرض مسلسل «كأنه امبارح» على «CBC» قريبا

أعلنت الفنانة رانيا يوسف، على حسابها بموقع «تويتر»، اليوم الجمعة، عن برومو مسلسل «كأنه امبارح».

يذكر أن المسلسل عرض منذ مدة على أحد القنوات المشفرة، وسيعرض للمرة الثانية على CBC.

المسلسل فكرته اجتماعيه إنسانية، يطرح قضية مهمة تتعلق بمشاكل الشباب والمراهقين فى المجتمع، من خلال قصة أسرة مكونة من زوج وزوجة، يعيشان في استقرار حتى يتعرض ابنهما للخطف وهو في سن صغيرة ويبدآن رحلة البحث عنه، وهو من بطولة رانيا يوسف، وأحمد وفيق، ومحمد الشرنوبي، وأحمد خليل، وخالد أنور، وهدى المفتي. من إخراج حاتم علي وتأليف مريم نعوم.