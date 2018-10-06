وفاة مغنية الأوبرا الإسبانية الشهيرة «مونتسيرات كابالي» عن 85 عاما

توفيت مغنية الأوبرا الإسبانية الشهيرة ،مونتسيرات كابالي، في وقت مبكر من اليوم السبت في برشلونة، عن 85 عاماً، حسبما أعلن المتحدث باسم المستشفى التي وافتها المنية فيها.

وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في تغريدة إنها «أنباء محزنة»، متابعاً: «توفيت مبعوثة رائعة لبلادنا، سوف تبقى مونتسيرات وصوتها وعذوبتها دائما معنا».

وكان قد تم نقل كابالي إلى المستشفى وهي تعاني من مشاكل في المثانة، ومكثت فيها آخر أسبوعين، إلى أن وافتها المنية في مستشفى ببرشلونة، حيث كانت تعاني لسنوات من مشاكل صحية، وبعد انتكاسة قبل ست سنوات، كانت مونتسيرات، وهي أم لاثنين وجدة، تستطيع بالكاد السير، وكانت تجلس بشكل عام على كرسي متحرك، وظلت قعيدة حتى آخر ظهور لها.

بدأت كابالي مسيرتها في عام 1956 في بازل بسويسرا، وقامت بالغناء أكثر من أربعة آلاف مرة، ويعتبر الكثيرون مغنية السوبرانو الشهيرة عالمياً آخر مغنيات الأوبرا.

وودت كابالي في 12أبريل 1933 في برشلونة، وذاع صيتها دولياً في عام 1965 عندما شاركت في العمل الأوبرالي «لوكريسيا بورجيا» للملحن الإيطالي جايتانو دونيزيتي في قاعة كارنيجي في نيويورك.