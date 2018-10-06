«المنبر التقدمي» البحرينية تشارك بـ 6 مرشحين في الانتخابات النيابية

أعلنت جمعية المنبر التقدّمي في البحرين، عن مشاركتها بالانتخابات النيابية في 24 نوفمبر المقبل، من خلال قائمة انتخابية باسم «تقدّم».

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالجمعية عبدالجليل النعيمي، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن عدد مرشحي القائمة 6 أشخاص، من المزمع أن يخوضوا الانتخابات في ثلاث محافظات، هي المحرق، والشمالية، والعاصمة.

وأوضح أن الجمعية لم تدفع بمرشحين للانتخابات البلدية، ولكنها ستدعم بعض المرشحين الذين يتماشون مع توجهاتها.

من جهته، أكد الأمين العام للجمعية خليل يوسف، أن الجمعية تجاوزت كل الدعوات المثبطة لمشاركتها في الانتخابات، وأنها في وقت مبكر أعلنت عن قرارها بخوض المعترك الانتخابي .

وشدد يوسف على أن وجود ممثلين عن القوى الوطنية من شأنه أن يعزز من العمل البرلماني، وأن يفتح آفاقاً جديدة للتجربة الديمقراطية.