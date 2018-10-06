كمبوديا تطلب دعم اليابان في استضافة الاجتماع «الآسيوي - الأوروبي» لعام 2020



أعرب رئيس الوزراء الكمبودي، هون سين، الذي يزور طوكيو حاليًا، عن اعتزامه طلب دعم اليابان في استضافة بلاده للاجتماع «الآسيوي - الأوروبي» لعام 2020.



ولفت هون، في مقابلة مع وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إلى أن الاجتماع سيسمح لدول نامية، مثل كمبوديا، بعرض إمكاناتها لجذب الاستثمار والسياحة، وهما عاملان مهمان لتطوير اقتصادها بشكل أكبر.



وتوجه هون سين إلى اليابان لحضور قمة «ميكونج»، التي من المقرر أن يحضرها أيضًا زعماء لاوس وتايلاند وميانمار وفيتنام، حيث من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الكمبودي على هامشها، اجتماعًا ثنائيًا مع نظيره الياباني شينزو آبي.



ونوّه بأنه سيعمل خلال زيارته على تعزيز العلاقات الثنائية مع اليابان في العديد من المجالات.