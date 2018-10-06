ليل يعزز وصافته للدوري الفرنسي بفوز ثمين على سانت اتيان

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عزز ليل موقعه في المركز الثاني بجدول الدوري الفرنسي اثر فوزه الكبير 3 / 1 على سانت اتيان اليوم السبت في المرحلة التاسعة من المسابقة.

ورفع ليل رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف باريس سان جيرمان المتصدر وتجمد رصيد سانت اتيان عند 15 نقطة في المركز الرابع.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1 / 1 حيث تقدم جوناثان بامبا بهدف لفريق ليل في الدقيقة 17 وتعادل ريمي كابيلا لسانت اتيان في الدقيقة 26 .

وفي الشوط الثاني ، حسم ليل اللقاء لصالحه بهدفين سجلهما بامبا ونيكولاس بيبي في الدقيقتين 47 و85 .