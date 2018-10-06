الوادى الجديد تقيم مستشفى ميدانى بمدرسة الراشدة بعد احتراق الوحدة الصحية

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علنت الدكتورة سيدة مشرف وكيلة وزارة الصحة بالوادى الجديد إقامة مستشفى ميداني بمدرسة الراشدة الابتدائية بعد احتراق الوحدة الصحية بالقرية وعلاج 30 حالة إصابة حتى الآن.

وقالت إنه تم إستدعاء جميع اطقم الأطباء والممرضين بالمستشفيات والوحدات الصحية بمركز الداخلة، بعد رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع المستشفيات العلاجية نتيجة حريق قرية الراشدة الذى شب فى مزارع النخيل مساء اليوم.

وفى نفس السياق تواصل قوات الدفاع المدنى محاولات السيطرة على حريق قرية الراشدة والعوينة وفرض طوق بمحيط المنازل وإقامة عازل ما بين القرية والمزارع لحماية الأهالى من ألسنة اللهب التى تصاعدت نتيجة شدة الرياح ، والتهمت اكثر من 60 فدانا .

يذكر إن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد كان قد قرر اخلاء الوحدة الصحية من المرضى والعاملين بها قبيل وصول النيران اليها.