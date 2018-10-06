مقتل 20 شخصا إثر سقوط حافلة صغيرة في ممر ضيق بالهند

لقي 20 راكباً على الأقل حتفهم وأصيب 12 آخرون، اليوم السبت، إثر سقوط حافلة صغيرة في وادي ضيق في ولاية جامو وكشمير الهندية.

وقال قائد الشرطة المحلية، فيجاي كوتوال إن الحادث وقع على طريق جبلي بمنطقة رامبان، عندما فقد السائق السيطرة على الحافلة، ماأدى إلى سقوطها في الوادي من ارتفاع 150 مترا، مضيفاً أن السائق بين الضحايا، حيث أظهرت تحقيقات أولية أن السائق فقد السيطرة على الحافلة بسبب عطل فني في عجلة القيادة، متابعاً أن الحافلة الصغيرة، التي تسع 22 راكباً، كانت على متنها 32 راكباً، وتم نقل المصابون إلى أحد المستشفيات، حيث تردد أن حالة ثلاثة ركاب منهم خطيرة.

يذكر أن الهند تتصدر دول العالم من حيث ضحايا حوادث الطرق في العالم، ووفقاً لبيانات حكومية، يفقد نحو 135 ألف شخص في المتوسط حياتهم على الطرق كل عام بالهند، حيث من الأسباب الشائعة لوقوع الحوادث، حالة الطرق السيئة والمركبات المتهالكةأو المكتظة بالركاب، والقيادة المتهورة.